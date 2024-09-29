Водитель иномарки наехал на пенсионера-велосипедиста на ЕКАДе

Posted 29 сентября, 10:48
Published 29 сентября, 10:48
Modified 29 сентября, 10:50
Updated 29 сентября, 10:50
Велосипедист ехал в попутном направлении с автомобилем. В какой-то момент его сбил водитель иномарки, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате аварии пожилой свердловчанин получил травмы. Его отвезли в медучреждение. Инспекторы ГИБДД организовали проверку.
Напомним, 25 сентября 2024 года под Каменском-Уральском столкнулись водители автомобиля и мотоцикла. В случившемся ЧП пострадал мотоциклист.
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