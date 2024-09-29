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Posted 29 сентября, 10:48

Published 29 сентября, 10:48

Modified 29 сентября, 10:50

Updated 29 сентября, 10:50

Водитель иномарки наехал на пенсионера-велосипедиста на ЕКАДе

Водитель иномарки наехал на пенсионера-велосипедиста на ЕКАДе

29 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI
На ЕКАДе водитель автомобиля Skoda сбил 69-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Авария случилась 29 сентября 2024 года.

Велосипедист ехал в попутном направлении с автомобилем. В какой-то момент его сбил водитель иномарки, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В результате аварии пожилой свердловчанин получил травмы. Его отвезли в медучреждение. Инспекторы ГИБДД организовали проверку.

Напомним, 25 сентября 2024 года под Каменском-Уральском столкнулись водители автомобиля и мотоцикла. В случившемся ЧП пострадал мотоциклист.

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