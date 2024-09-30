В Екатеринбурге задержан житель Башкирии в федеральном розыске

Posted 30 сентября, 11:49
Published 30 сентября, 11:49
Modified 30 сентября, 11:51
Updated 30 сентября, 11:51
Месяц назад мужчина, находившийся под подпиской о невыезде за кражу денег, не пришел на суд. В связи с этим его решили заключить под стражу и стали разыскивать, рассказали в пресс-службе регионального транспортного МВД.
Вскоре его нашли на екатеринбургском вокзале. Разыскиваемый собирался перебраться в Нижний Новгород, чтобы его не посадили. Его уже доставили в СИЗО.
Напомним, полиция объявила в розыск мужчину, который совершил убийство предпринимателя в Нижней Туре.
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