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Posted 30 сентября, 09:55

Published 30 сентября, 09:55

Modified 30 сентября, 09:57

Updated 30 сентября, 09:57

В книгу «Лучшие экскурсоводы России» вошел гид из Нижнего Тагила

В книгу «Лучшие экскурсоводы России» вошел гид из Нижнего Тагила

30 сентября 2024, 09:55
Фото: Центр развития туризма города Нижний Тагил
Иван Смагин, представляющий Центр развития туризма Нижнего Тагила, попал в книгу «Лучшие экскурсоводы России».

Книгу создало Российское общество «Знание», в нее были включены 1000 увлекательных и запоминающихся рассказов от гидов и экскурсоводов. В нее попал и тагильчанин Иван Смагин.

За свою жизнь Иван посетил множество стран и написал больше 10 путеводителей, создал приложение для смартфонов, где можно ознакомиться с памятными и значимыми местами Нижнего Тагила.

Напомним, музеи Свердловской области получили внушительный грант на проведение обменных выставок. Музеи смогут принять экспонаты из других регионов и создать собственные уникальные выставки на различные темы.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Конкурс#Туризм#Книга#Центр развития туризма#Экскурсовод#Екатеринбург#Гид
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