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Posted 1 октября, 14:08

Published 1 октября, 14:08

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

В Екатеринбурге женщина на гемодиализе стала мамой в четвертый раз

В Екатеринбурге женщина на гемодиализе стала мамой в четвертый раз

1 октября 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге женщина с хроническим заболеванием почек, находясь на гемодиализе, стала мамой в четвертый раз.

Такой редкий случай произошел в 40-й больнице Екатеринбурга. Врачи рассказали, что родить здорового ребенка с таким серьезным заболеванием почек очень сложно. Однако ежедневное наблюдение и качественное лечение позволили женщине выносить здорового малыша.

Медики отмечают, что фиксируют всего 20-30 случаев рождения детей у женщин, которые находятся на гемодиализе. Рождение малыша стало праздником не только для семьи, но и для всего причастного медицинского персонала.

Напомним, что в Нижнем Тагиле медики нескольких медицинских учреждений реанимировали женщину на протяжении 40 минут.

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