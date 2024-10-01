В Екатеринбурге женщина на гемодиализе стала мамой в четвертый раз

Posted 1 октября, 14:08
Published 1 октября, 14:08
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
Такой редкий случай произошел в 40-й больнице Екатеринбурга. Врачи рассказали, что родить здорового ребенка с таким серьезным заболеванием почек очень сложно. Однако ежедневное наблюдение и качественное лечение позволили женщине выносить здорового малыша.
Медики отмечают, что фиксируют всего 20-30 случаев рождения детей у женщин, которые находятся на гемодиализе. Рождение малыша стало праздником не только для семьи, но и для всего причастного медицинского персонала.
Напомним, что в Нижнем Тагиле медики нескольких медицинских учреждений реанимировали женщину на протяжении 40 минут.
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