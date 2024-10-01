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Posted 1 октября, 15:46

Published 1 октября, 15:46

Modified 1 октября, 15:48

Updated 1 октября, 15:48

Женщина в Екатеринбурге набросилась на детей из-за велосипеда около школы

Женщина в Екатеринбурге набросилась на детей из-за велосипеда около школы

1 октября 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местная женщина поругалась с компанией детей около школы №163.

Как рассказал один из очевидцев, екатеринбурженка пыталась отнять у детей велосипед, утверждая, что он якобы может нанести вред ее ребенку. При этом она нецензурно ругалась, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

В полиции организовали проверку по факту данного инцидента.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге две женщины набросились на девушку. По их словам, собака екатеринбурженки их испугала, а также провоцировала их пса.

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