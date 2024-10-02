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Posted 2 октября, 08:56

Published 2 октября, 08:56

Modified 2 октября, 08:58

Updated 2 октября, 08:58

В ЦВО призовут более 55 тысяч срочников

В ЦВО призовут более 55 тысяч срочников

2 октября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
В течении осеннего призыва в Центральном военном округе планируют призвать более 55 тысяч срочников.

Осенний призыв начался 1 октября, а отправлять солдат на сборные пункты планируют с 15 октября, пишет «КП-Екатеринбург».

Срок срочной службы остается неизменным — 12 месяцев. Повестки призывникам будут вручать традиционными способами: лично или по почте. В ЦВО отметили, что у призывников есть возможность обжаловать решение ВВК через «Госуслуги».

Напомним, что из Свердловской области планируют призвать 3 тысячи молодых людей.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Армия#Призыв#Военкомат#ЦВО#Екатеринбург#Срочная служба#Осенний призыв
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