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Posted 2 октября, 05:18

Published 2 октября, 05:18

Modified 2 октября, 05:20

Updated 2 октября, 05:20

Зима в Свердловской области прогнозируется теплой

Зима в Свердловской области прогнозируется теплой

2 октября 2024, 05:18
Фото: Изображение Midjourney
Специалисты рассказали о предстоящей зиме в Свердловской области, которая ожидается теплой.

Так, декабрь ожидается аномально теплым. Средняя температура в регионе ожидается превысит месячную норму, которая составляет -10 градусов, рассказали в российском Гидрометцентре.

В январе средняя температура прогнозируется -12 градусов. Такой показатель ближе к многолетним значениям. В феврале аномальных похолоданий и потеплений не предполагается, уровень температуры должен быть близок к средней норме -10 градусов.

Напомним, в Свердловскую область пришли ночные заморозки. Температура в регионе опускалась ниже нуля.

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