Зима в Свердловской области прогнозируется теплой

Posted 2 октября, 05:18
Published 2 октября, 05:18
Modified 2 октября, 05:20
Updated 2 октября, 05:20
Так, декабрь ожидается аномально теплым. Средняя температура в регионе ожидается превысит месячную норму, которая составляет -10 градусов, рассказали в российском Гидрометцентре.
В январе средняя температура прогнозируется -12 градусов. Такой показатель ближе к многолетним значениям. В феврале аномальных похолоданий и потеплений не предполагается, уровень температуры должен быть близок к средней норме -10 градусов.
Напомним, в Свердловскую область пришли ночные заморозки. Температура в регионе опускалась ниже нуля.
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