В Екатеринбурге создадут детский сад в заброшенном здании

Posted 3 октября, 12:06
Published 3 октября, 12:06
Modified 3 октября, 12:08
Updated 3 октября, 12:08
Речь идет о двухэтажных заброшенных домах на улице Мира, 38а и 40а. На такой проект потратят 150 млн рублей, пишет 66.ru.
Одним косметическим ремонтом там не обойдутся. В зданиях полностью заменят коммуникации и электропроводку. Реконструируют фасады и крыши, известно, что работы планируют сдать к осени 2025 года.
Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют закрыть детский сад № 19. Родители такой новостью совершенно недовольны. О причинах такого решения не сообщается.
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