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Posted 3 октября, 12:06

Published 3 октября, 12:06

Modified 3 октября, 12:08

Updated 3 октября, 12:08

В Екатеринбурге создадут детский сад в заброшенном здании

В Екатеринбурге создадут детский сад в заброшенном здании

3 октября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в давно пустующих и уже разваливающихся домах на улице Мира создадут детский сад и ясли.

Речь идет о двухэтажных заброшенных домах на улице Мира, 38а и 40а. На такой проект потратят 150 млн рублей, пишет 66.ru.

Одним косметическим ремонтом там не обойдутся. В зданиях полностью заменят коммуникации и электропроводку. Реконструируют фасады и крыши, известно, что работы планируют сдать к осени 2025 года.

Напомним, что в Нижнем Тагиле планируют закрыть детский сад № 19. Родители такой новостью совершенно недовольны. О причинах такого решения не сообщается.

В Свердловской области 20 детских садов работали по поддельным документам
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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Благоустройство#Реконструкция#Стройка#Екатеринбург#Заброшка#Детский сад
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