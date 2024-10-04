tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 03:45

Published 4 октября, 03:45

Modified 4 октября, 03:47

Updated 4 октября, 03:47

Мужчина в Екатеринбурге разнес кофейню в ТЦ «Мегаполис»

Мужчина в Екатеринбурге разнес кофейню в ТЦ «Мегаполис»

4 октября 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге посетитель кофейни в ТЦ «Мегаполис» устроил погром.

Известно, что посетитель зашел на кухню в кофейне. Его попросили покинуть помещение, однако он принялся буянить, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Учинив погром, мужчина отправился в магазин «Жизньмарт», расположенный в этом же торговом центре. Охранник пытались его задержать, однако не справились и вызвали силовиков. Те скрутили дебошира и вынесли его из ТЦ.

Напомним, в сентябре 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина в магазине ударил девятилетнюю девочку, которая пришла с отцом. В полиции начали проверку.

Подросток напал с ножом на сотрудницу магазина в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина кидалась камнями в подростков в Екатеринбурге во время ссорыПодростки в Новоуральске обстреляли рекламный щитВодитель автобуса в Екатеринбурге высадил пассажиров посреди поездки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Конфликт#Хулиган#Хулиганство#ТЦ#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика