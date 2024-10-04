Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Свердловской области

Posted 4 октября, 04:23
Published 4 октября, 04:23
Modified 4 октября, 04:25
Updated 4 октября, 04:25
Осадки ожидаются в северной части региона. Днем также будет облачно с прояснениями. Скорость юго-западного ветра будет от трех до восьми метров, рассказали в УГМС.
При этом в области также прогнозируются резкие перепады температуры. Так, днем будет +12… +17 градусов, а ночью похолодает до +1… +6 градусов. В низинах температура может опуститься до -6 градусов.
Напомним, 3 октября 2024 года в Свердловской области была теплая погода: температура местами поднималась до +18 градусов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14