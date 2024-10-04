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Posted 4 октября, 04:23

Published 4 октября, 04:23

Modified 4 октября, 04:25

Updated 4 октября, 04:25

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Свердловской области

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Свердловской области

4 октября 2024, 04:23
Фото: 1MI
В Свердловской области возможен небольшой дождь. Такая погода прогнозируется на 4 октября 2024 года.

Осадки ожидаются в северной части региона. Днем также будет облачно с прояснениями. Скорость юго-западного ветра будет от трех до восьми метров, рассказали в УГМС.

При этом в области также прогнозируются резкие перепады температуры. Так, днем будет +12… +17 градусов, а ночью похолодает до +1… +6 градусов. В низинах температура может опуститься до -6 градусов.

Напомним, 3 октября 2024 года в Свердловской области была теплая погода: температура местами поднималась до +18 градусов.

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