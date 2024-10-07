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Posted 7 октября, 04:07

Published 7 октября, 04:07

Modified 7 октября, 04:09

Updated 7 октября, 04:09

Житель Екатеринбурга подошел к подросткам с ножом из-за попавшего мяча в его машину

Житель Екатеринбурга подошел к подросткам с ножом из-за попавшего мяча в его машину

7 октября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге местный житель пошел разбираться с ножом к подросткам, чей мяч попал в его автомобиль. Инцидент произошел на Старой Сортировке.

Школьники играли на улице с мячом и случайно попали им в автомобиль. Из машины вышел мужчина, вооруженный ножом, и направился к ним, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

При этом, по словам подростков, мужчина ничего им не сказал, но при этом забрал у них вещи. В полицию сообщений о данном инциденте не поступало. Информацию о нем зарегистрировали. Правоохранители устанавливают личности участников конфликта.

Напомним, 3 октября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные разбили закрытый остановочный комплекс около станции метро.

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