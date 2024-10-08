Девушка из Свердловской области приняла участие в шоу «Богиня свиданий»

Posted 8 октября, 11:56
Published 8 октября, 11:56
Modified 8 октября, 11:58
Updated 8 октября, 11:58
Девушка занимается блогерством и работает моделью. Всего в выпуске участвуют 3 девушки, которые организовывают рандеву для молодого человека, рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота».
В шоу свердловчанке нужно сделать свидание для героя выпуска и в случае, если она сумеет его удивить, получит ответное приглашение на свидание и станет победительницей. Выпуск будет показан на телеканале 8 октября 2024 года.
Напомним, жительница Екатеринбурга приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!». Члены жюри положительно отреагировали на ее выступление.