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Posted 8 октября, 11:56

Published 8 октября, 11:56

Modified 8 октября, 11:58

Updated 8 октября, 11:58

Девушка из Свердловской области приняла участие в шоу «Богиня свиданий»

Девушка из Свердловской области приняла участие в шоу «Богиня свиданий»

8 октября 2024, 11:56
Фото: Телеканал «Суббота»
20-летняя Елизавета Чекашкина из Свердловской области стала участницей телешоу «Богиня свиданий».

Девушка занимается блогерством и работает моделью. Всего в выпуске участвуют 3 девушки, которые организовывают рандеву для молодого человека, рассказали в пресс-службе телеканала «Суббота».

В шоу свердловчанке нужно сделать свидание для героя выпуска и в случае, если она сумеет его удивить, получит ответное приглашение на свидание и станет победительницей. Выпуск будет показан на телеканале 8 октября 2024 года.

Напомним, жительница Екатеринбурга приняла участие в шоу «Ну-ка, все вместе!». Члены жюри положительно отреагировали на ее выступление.

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