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Posted 8 октября, 04:35

Published 8 октября, 04:35

Modified 8 октября, 04:37

Updated 8 октября, 04:37

Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области

Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области

8 октября 2024, 04:35
Фото: Группа ВКонтакте «Ветеринарная клиника Айболит Нижний Тагил»
Врачи ветклиники в Нижнем Тагиле рассказали о том, почему лебедь, найденный на Чусовой, не может летать.

По словам специалистов, у птицы были обнаружены свинцовые пули в шее. Кроме того, у лебедя врожденная патология крыльев, поэтому у него нет возможности летать, рассказали в группе ВКонтакте «Ветеринарная клиника Айболит Нижний Тагил».

Напомним, лебедя нашли отдыхавшие свердловчане на берегу Чусовой реки весной текущего года. Пострадавшую птицу отнесли в реабилитационный центр для диких животных. Лебедю предстоит пройти курс лечения и реабилитации.

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