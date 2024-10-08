Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области

По словам специалистов, у птицы были обнаружены свинцовые пули в шее. Кроме того, у лебедя врожденная патология крыльев, поэтому у него нет возможности летать, рассказали в группе ВКонтакте «Ветеринарная клиника Айболит Нижний Тагил».