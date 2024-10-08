Стало известно состояние найденного лебедя в Свердловской области

Posted 8 октября, 04:35
Published 8 октября, 04:35
Modified 8 октября, 04:37
Updated 8 октября, 04:37
По словам специалистов, у птицы были обнаружены свинцовые пули в шее. Кроме того, у лебедя врожденная патология крыльев, поэтому у него нет возможности летать, рассказали в группе ВКонтакте «Ветеринарная клиника Айболит Нижний Тагил».
Напомним, лебедя нашли отдыхавшие свердловчане на берегу Чусовой реки весной текущего года. Пострадавшую птицу отнесли в реабилитационный центр для диких животных. Лебедю предстоит пройти курс лечения и реабилитации.