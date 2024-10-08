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Posted 8 октября, 03:40

Published 8 октября, 03:40

Modified 8 октября, 03:42

Updated 8 октября, 03:42

В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов

В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов

8 октября 2024, 03:40
Фото: 1MI
Синоптик алексей Пулин рассказал о потеплении до +20 градусов в Екатеринбурге, которое ожидается днем 8 октября 2024 года.

На южной части региона распространится тропический воздух, пришедший с юго-запада. В связи с этим в уральской столице может потеплеть до +20 градусов.

Такая температура в этот день может стать рекордной для Екатеринбурга с 1956 года, рассказал специалист в своем аккаунте в соцсетях. В городе ожидается переменная облачность, а также ветер, чьи порывы могут достичь 12 метров.

Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле выпал первый снег. Об этом рассказал один из местных жителей.

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