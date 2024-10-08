В Екатеринбурге потеплеет до +20 градусов

Posted 8 октября, 03:40
Published 8 октября, 03:40
Modified 8 октября, 03:42
Updated 8 октября, 03:42
На южной части региона распространится тропический воздух, пришедший с юго-запада. В связи с этим в уральской столице может потеплеть до +20 градусов.
Такая температура в этот день может стать рекордной для Екатеринбурга с 1956 года, рассказал специалист в своем аккаунте в соцсетях. В городе ожидается переменная облачность, а также ветер, чьи порывы могут достичь 12 метров.
Напомним, 8 октября 2024 года в Нижнем Тагиле выпал первый снег. Об этом рассказал один из местных жителей.