Новые качели для детей установят в поселке под Нижним Тагилом

К товару предъявляются особые требования. Например, все металлические элементы должны быть с полимерно-порошковым покрытием, сварные швы гладкими, крепеж оцинкованным. Это необходимо для безопасности детей, которые будут качаться на качелях. Срок эксплуатации оборудования составит не менее 10 лет, выяснила редакция TagilCity.ru.