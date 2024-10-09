Новые качели для детей установят в поселке под Нижним Тагилом

Posted 9 октября, 12:09
Published 9 октября, 12:09
Modified 9 октября, 12:11
Updated 9 октября, 12:11
Оборудование планируют поставить в районе пересечения улиц Ленина и Розы Люксембург рядом со спортплощадкой для занятий воркаутом. Там появятся качели на цепях, а также качалки на пружине и двойные качалки-балансиры.
До начала установки, в срок до 13 декабря 2024 года, поставщик должен согласовать с заказчиком схему расстановки качелей.
К товару предъявляются особые требования. Например, все металлические элементы должны быть с полимерно-порошковым покрытием, сварные швы гладкими, крепеж оцинкованным. Это необходимо для безопасности детей, которые будут качаться на качелях. Срок эксплуатации оборудования составит не менее 10 лет, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в ремонтируемом дворе на улице Красноармейской появятся современные детские площадки.