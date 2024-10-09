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Posted 9 октября, 12:09

Published 9 октября, 12:09

Modified 9 октября, 12:11

Updated 9 октября, 12:11

Новые качели для детей установят в поселке под Нижним Тагилом

Новые качели для детей установят в поселке под Нижним Тагилом

9 октября 2024, 12:09
Фото: 1MI
В Висимо-Уткинске под Нижним Тагилом планируют установить детские качели. Для этого выделено более 131 тысячи рублей.

Оборудование планируют поставить в районе пересечения улиц Ленина и Розы Люксембург рядом со спортплощадкой для занятий воркаутом. Там появятся качели на цепях, а также качалки на пружине и двойные качалки-балансиры.

До начала установки, в срок до 13 декабря 2024 года, поставщик должен согласовать с заказчиком схему расстановки качелей.

К товару предъявляются особые требования. Например, все металлические элементы должны быть с полимерно-порошковым покрытием, сварные швы гладкими, крепеж оцинкованным. Это необходимо для безопасности детей, которые будут качаться на качелях. Срок эксплуатации оборудования составит не менее 10 лет, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в ремонтируемом дворе на улице Красноармейской появятся современные детские площадки.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Висимо-Уткинск#Детская площадка#Строители#Площадка#Екатеринбург#Пригород
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