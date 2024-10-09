Полиция обвинила мэрию Екатеринбурга в плохой подготовке к зиме

Posted 9 октября, 09:23
Published 9 октября, 09:23
Modified 9 октября, 09:25
Updated 9 октября, 09:25
Так, стало известно, что не все техническое оборудование на данный момент подготовлено к зимнему сезону, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Правоохранители во время проверки также обратили внимание на материалы для борьбы с гололедом. Их было в достаточном количестве. Подготовка коммунальной техники находится на контроле ГИБДД.
Напомним, 10 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируется сильный снегопад.