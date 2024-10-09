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Posted 9 октября, 09:23

Published 9 октября, 09:23

Modified 9 октября, 09:25

Updated 9 октября, 09:25

Полиция обвинила мэрию Екатеринбурга в плохой подготовке к зиме

Полиция обвинила мэрию Екатеринбурга в плохой подготовке к зиме

9 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники полиции во время проверки выяснили, что город плохо подготовлен к грядущей зиме.

Так, стало известно, что не все техническое оборудование на данный момент подготовлено к зимнему сезону, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Правоохранители во время проверки также обратили внимание на материалы для борьбы с гололедом. Их было в достаточном количестве. Подготовка коммунальной техники находится на контроле ГИБДД.

Напомним, 10 октября 2024 года в Свердловской области прогнозируется сильный снегопад.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Город#Полиция#Техника#Дороги#Мэрия#Оборудование#Оснащение#Екатеринбург
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