В Первоуральске 114 детей-сирот получили новое жилье

Posted 9 октября, 08:07
Published 9 октября, 08:07
Modified 9 октября, 08:09
Updated 9 октября, 08:09
Пятиэтажный дом построили в Первоуральске на улице Чусовой. Для этой улицы это уже 4-й подобный проект. Социальное жилье для детей, оставшихся без родителей, строят по программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщают в ДИПе.
В квартирах сделан ремонт, во дворе много парковочных мест и детские площадки. В новое жилье уже заселились 114 детей-сирот. В ближайшем будущем планируется завершение строительства подобных социальных объектов и в других городах области.
Напомним, что на Урале закрыли два детских дома. Потребность в них с каждым годом становится всё меньше и меньше. Более 91% детей-сирот живут в приемных семьях.