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Posted 9 октября, 08:07

Published 9 октября, 08:07

Modified 9 октября, 08:09

Updated 9 октября, 08:09

В Первоуральске 114 детей-сирот получили новое жилье

В Первоуральске 114 детей-сирот получили новое жилье

9 октября 2024, 08:07
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Первоуральске построили дом в котором все квартиры социальные. 114 выпускников детских домов получили свои квартиры.

Пятиэтажный дом построили в Первоуральске на улице Чусовой. Для этой улицы это уже 4-й подобный проект. Социальное жилье для детей, оставшихся без родителей, строят по программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщают в ДИПе.

В квартирах сделан ремонт, во дворе много парковочных мест и детские площадки. В новое жилье уже заселились 114 детей-сирот. В ближайшем будущем планируется завершение строительства подобных социальных объектов и в других городах области.

Напомним, что на Урале закрыли два детских дома. Потребность в них с каждым годом становится всё меньше и меньше. Более 91% детей-сирот живут в приемных семьях.

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