Благодаря жителю Екатеринбурга банки будут получать меньше денег

Такое решение суд вынес после дела жителя Екатеринбурга, который взял кредит и страховку на 156 тысяч в придачу. Он захотел отказаться от страховки, но банк возвращать деньги не хотел. С помощью услуг финансового уполномоченного мужчина смог вернуть свои деньги, однако банк обратился в суд, где сам себя и подставил.