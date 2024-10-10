Благодаря жителю Екатеринбурга банки будут получать меньше денег

Posted 10 октября, 07:23
Published 10 октября, 07:23
Modified 10 октября, 07:25
Updated 10 октября, 07:25
Верховный суд установил, что внесение в кредитный договор страховки без возможности отказаться или без выбора страховщика — незаконно.
Такое решение суд вынес после дела жителя Екатеринбурга, который взял кредит и страховку на 156 тысяч в придачу. Он захотел отказаться от страховки, но банк возвращать деньги не хотел. С помощью услуг финансового уполномоченного мужчина смог вернуть свои деньги, однако банк обратился в суд, где сам себя и подставил.
Суд определил, что теперь, чтобы включить дополнительные услуги в такой договор, нужно отдельное согласие заемщика. Банкам также запрещается заранее печатать бланки, где клиент на всё согласен, сообщается в определении Верховного суда.
Напомним, что один из ресторанов Екатеринбурга задолжал мэрии крупную сумму. Для предпринимателя это не первый раз, когда с ним разбирается мэрия. Однако почему ресторан допускает таких конфликтов, неизвестно.