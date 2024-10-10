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Posted 10 октября, 07:23

Published 10 октября, 07:23

Modified 10 октября, 07:25

Updated 10 октября, 07:25

Житель Екатеринбурга добился отмены страховки кредита через Верховный суд

Благодаря жителю Екатеринбурга банки будут получать меньше денег

10 октября 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга добился отмены страховки кредита через Верховный суд

После дела жителя Екатеринбурга Верховный суд запретил банкам страховать кредиты без согласия заемщика.

Верховный суд установил, что внесение в кредитный договор страховки без возможности отказаться или без выбора страховщика — незаконно.

Такое решение суд вынес после дела жителя Екатеринбурга, который взял кредит и страховку на 156 тысяч в придачу. Он захотел отказаться от страховки, но банк возвращать деньги не хотел. С помощью услуг финансового уполномоченного мужчина смог вернуть свои деньги, однако банк обратился в суд, где сам себя и подставил.

Суд определил, что теперь, чтобы включить дополнительные услуги в такой договор, нужно отдельное согласие заемщика. Банкам также запрещается заранее печатать бланки, где клиент на всё согласен, сообщается в определении Верховного суда.

Напомним, что один из ресторанов Екатеринбурга задолжал мэрии крупную сумму. Для предпринимателя это не первый раз, когда с ним разбирается мэрия. Однако почему ресторан допускает таких конфликтов, неизвестно.

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