Многодетной матери из Екатеринбурга отказывают в выплатах за мужа погибшего на СВО

Министерство социальной политики свой отказ аргументирует тем, что боец погиб в Курской области, хотя в нормативных документах, которые регулируют выплаты, нет ни слова о месте смерти. Для получения денег достаточно доказать, что человек участвовал в СВО. В военкомате женщине сообщили, что за выплаты придется добиваться, пишет Е1.