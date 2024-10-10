Многодетной матери из Екатеринбурга отказывают в выплатах за мужа погибшего на СВО

Posted 10 октября, 09:22
Published 10 октября, 09:22
Modified 10 октября, 09:24
Updated 10 октября, 09:24
Министерство социальной политики свой отказ аргументирует тем, что боец погиб в Курской области, хотя в нормативных документах, которые регулируют выплаты, нет ни слова о месте смерти. Для получения денег достаточно доказать, что человек участвовал в СВО. В военкомате женщине сообщили, что за выплаты придется добиваться, пишет Е1.
Ее муж ушел на СВО 2024 года, сначала он находился непосредственно в зоне спецоперации, затем его передислоцировали в Курскую область, где он и погиб. У уральца остались две дочери и маленький сын.
Сейчас в проблеме разбираются прокуратура и местный депутат. Они также выяснят, постоянно ли людям отказывают в выплатах из-за такой причины или это ошибка конкретного сотрудника.
Напомним, что у бойца из Режа случилась подобная ситуация. На СВО он получил ранение, но в соцполитике посчитали, что ранение плохо доказано, и отказали в выплате.