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Posted 12 октября, 07:51

Published 12 октября, 07:51

Modified 12 октября, 07:53

Updated 12 октября, 07:53

Из-за гололеда жители Екатеринбурга атаковали травмпункты

Из-за гололеда жители Екатеринбурга атаковали травмпункты

12 октября 2024, 07:51
Фото: tagilcity.ru
В Екатеринбурге увеличилось число пациентов травмпунктов. Причиной этого стал гололед на улицах города.

В пятницу, 11 октября 2024 года, в Екатеринбурге после обильного снегопада на дорогах образовался сильный гололед. Поэтому в городе стало больше пациентов в травмпунктах, которые поскальзываются и падают. Многие из них пожилые.

Например, одна женщина пострадала на лестнице и сломала палец. Другому екатеринбуржцу пришлось зашивать локоть после падения и удара об острый лед, пишет Е1. При этом городские власти заявляют, что для обработки уже использовали 275 тонн противогололедных материалов и 58 тонн песка.

В Нижнем Тагиле также продолжается борьба с гололедом.

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