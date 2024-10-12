Из-за гололеда жители Екатеринбурга атаковали травмпункты

Posted 12 октября, 07:51
Published 12 октября, 07:51
Modified 12 октября, 07:53
Updated 12 октября, 07:53
В пятницу, 11 октября 2024 года, в Екатеринбурге после обильного снегопада на дорогах образовался сильный гололед. Поэтому в городе стало больше пациентов в травмпунктах, которые поскальзываются и падают. Многие из них пожилые.
Например, одна женщина пострадала на лестнице и сломала палец. Другому екатеринбуржцу пришлось зашивать локоть после падения и удара об острый лед, пишет Е1. При этом городские власти заявляют, что для обработки уже использовали 275 тонн противогололедных материалов и 58 тонн песка.
В Нижнем Тагиле также продолжается борьба с гололедом.