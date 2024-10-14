Кыштымский фокусник стал заложником своего же трюка

Posted 14 октября, 09:49
Published 14 октября, 09:49
Modified 14 октября, 09:51
Updated 14 октября, 09:51
39-летний мужчина из Кыштыма надел наручники на запястья и пристегнул себя к батарее. По плану, «волшебник» должен был освободиться из них, как Гарри Гудини, но «магия» не сработала, и мужчина застрял, пишет telegram-канал Ural Mash.
Друзья мужчины вызвали участкового, но тот помочь иллюзионисту не смог. Пришлось звонить в 01 и вызывать пожарных. Спасатели с помощью специнструмента освободили заложника своих же фокусов.
Напомним, что мастерством иллюзий владеет не только мужчина из Кыштыма, но и директор Екатеринбургской гимназии № 13. В школе установили стеклянные двери в туалетах. Такой трюк, по словам директора, нужен для уменьшения количества курящих в туалетах, однако это привело к более неприятным ситуациям.