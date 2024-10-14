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Posted 14 октября, 09:49

Published 14 октября, 09:49

Modified 14 октября, 09:51

Updated 14 октября, 09:51

Фокусник из Кыштыма застрял в наручниках

Кыштымский фокусник стал заложником своего же трюка

14 октября 2024, 09:49
Фото: 1MI

Фокусник из Кыштыма застрял в наручниках

Фокусник из Кыштыма хотел удивить друзей и показал им трюк с освобождением из наручников. Пришлось вызывать пожарных.

39-летний мужчина из Кыштыма надел наручники на запястья и пристегнул себя к батарее. По плану, «волшебник» должен был освободиться из них, как Гарри Гудини, но «магия» не сработала, и мужчина застрял, пишет telegram-канал Ural Mash.

Друзья мужчины вызвали участкового, но тот помочь иллюзионисту не смог. Пришлось звонить в 01 и вызывать пожарных. Спасатели с помощью специнструмента освободили заложника своих же фокусов.

Напомним, что мастерством иллюзий владеет не только мужчина из Кыштыма, но и директор Екатеринбургской гимназии № 13. В школе установили стеклянные двери в туалетах. Такой трюк, по словам директора, нужен для уменьшения количества курящих в туалетах, однако это привело к более неприятным ситуациям.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Полиция#Спасатели#Шоу#Батарея#Наручники#Екатеринбург
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