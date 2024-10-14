Кыштымский фокусник стал заложником своего же трюка

Напомним, что мастерством иллюзий владеет не только мужчина из Кыштыма, но и директор Екатеринбургской гимназии № 13. В школе установили стеклянные двери в туалетах. Такой трюк, по словам директора, нужен для уменьшения количества курящих в туалетах, однако это привело к более неприятным ситуациям.