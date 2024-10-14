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Posted 14 октября, 10:18

Published 14 октября, 10:18

Modified 14 октября, 10:20

Updated 14 октября, 10:20

В автобусах Екатеринбурга возникли проблемы с оплатой по QR-кодам

В автобусах Екатеринбурга возникли проблемы с оплатой по QR-кодам

14 октября 2024, 10:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возникли проблемы с оплатой проезда в автобусах по QR-кодам. Такой вариант оплаты стал действовать в городе с 10 октября 2024 года.

Через систему СБП стоимость проезда должна составлять не 33 рубля, а 20 рублей. При этом, с новым вариантом оплаты неоднократно случаются проблемы. Так, по словам очевидицы, кондуктор в автобусе №57 кричит пассажирам, что код не работает, пишет Е1.

В автобусе №45 водитель, увидев, что кто-то из пассажиров пытается оплатить проезд с помощью QR-кода, сорвал его с окна. В транспорте по маршруту №68 кодов сейчас вообще нет и когда они появятся — неизвестно.

В некоторых автобусах кондукторы заставляют пассажиров расплачиваться прежними вариантами. В трамвае №5 коды не сканируются. В компании «И-сеть» отметили, что не все перевозчики подключились к новой системе.

Напомним, оплату по QR-кодам в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге ввели до конца 2024 года.

Пассажиры в Екатеринбурге смогут отслеживать автобусы в онлайн-режиме
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#Елизавета Зиборова#Общество#Транспорт#Автобус#Пассажиры#Оплата#Водители#Общественный транспорт#Екатеринбург#QR-код#Кондукторы
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