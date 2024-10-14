В Екатеринбурге продают изысканную квартиру за 63 миллиона рублей

Posted 14 октября, 07:13
Published 14 октября, 07:13
Modified 14 октября, 07:15
Updated 14 октября, 07:15
Такое объявление выставили на популярном сайте объявлений. Продавец сообщает, что в квартире уникально всё, от пола до подоконников. А в люстры инкрустированы кристаллы от известного бренда.
Площадь жилья 140 квадратных метров. В квартире есть две ванные комнаты, два балкона, пол с подогревом. Дополнительно к покупке новый владелец получит паркинг на 4 автомобиля.
Напомним, что в Екатеринбурге продают редкий отечественный автомобиль. Эту «Волгу» использовали сотрудники КГБ.