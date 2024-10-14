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Posted 14 октября, 07:13

Published 14 октября, 07:13

Modified 14 октября, 07:15

Updated 14 октября, 07:15

В Екатеринбурге продают изысканную квартиру за 63 миллиона рублей

В Екатеринбурге продают изысканную квартиру за 63 миллиона рублей

14 октября 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
На улице Белинского в Екатеринбурге продают изысканную квартиру. За жилье с отделкой от известных брендов хотят 63 миллиона рублей.

Такое объявление выставили на популярном сайте объявлений. Продавец сообщает, что в квартире уникально всё, от пола до подоконников. А в люстры инкрустированы кристаллы от известного бренда.

Площадь жилья 140 квадратных метров. В квартире есть две ванные комнаты, два балкона, пол с подогревом. Дополнительно к покупке новый владелец получит паркинг на 4 автомобиля.

Напомним, что в Екатеринбурге продают редкий отечественный автомобиль. Эту «Волгу» использовали сотрудники КГБ.

В Екатеринбурге продают 50-летний ретро-автомобиль
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