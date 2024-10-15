Должник по алиментам в Екатеринбурге пытался слиться со стеной от приставов

Posted 15 октября, 06:37
Published 15 октября, 06:37
Modified 15 октября, 06:39
Updated 15 октября, 06:39
Мужчина жил на две семьи. От одной женщины у него родились двое детей, а от другой один ребенок. В итоге у него накопилась задолженность, общая сумма которой составила более 700 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областных приставов.
Когда екатеринбуржец жил в семье, другая женщина подала ходатайство о том, чтобы его привлекли к ответственности за невыплату алиментов, долг по которым составил 110 тысяч рублей. Суд арестовал его на 10 суток. После этого мужчина ушел из семьи к этой женщине, и она забрала исполнительный лист.
После того, как горожанин ушел к другой, его жена вспомнила, что пока он жил с ними, задолженность по исполнительному листу стала больше и достигла 600 тысяч и обратилась по этому поводу к приставам. Добровольно к ним он не пришел, поэтому сотрудники ведомства пришли по месту его проживания.
Должник предпринял попытку от них спрятаться и слиться со стеной. Суд добавил ему еще 10 суток ареста.
Напомним, жителя Екатеринбурга арестовали за накопившийся алиментный долг в размере 200 тысяч.