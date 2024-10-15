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Posted 15 октября, 06:37

Published 15 октября, 06:37

Modified 15 октября, 06:39

Updated 15 октября, 06:39

Должник по алиментам в Екатеринбурге пытался слиться со стеной от приставов

Должник по алиментам в Екатеринбурге пытался слиться со стеной от приставов

15 октября 2024, 06:37
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга пытался спрятаться от судебных приставов, чтобы избежать ответственности за неуплату алиментов.

Мужчина жил на две семьи. От одной женщины у него родились двое детей, а от другой один ребенок. В итоге у него накопилась задолженность, общая сумма которой составила более 700 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областных приставов.

Когда екатеринбуржец жил в семье, другая женщина подала ходатайство о том, чтобы его привлекли к ответственности за невыплату алиментов, долг по которым составил 110 тысяч рублей. Суд арестовал его на 10 суток. После этого мужчина ушел из семьи к этой женщине, и она забрала исполнительный лист.

После того, как горожанин ушел к другой, его жена вспомнила, что пока он жил с ними, задолженность по исполнительному листу стала больше и достигла 600 тысяч и обратилась по этому поводу к приставам. Добровольно к ним он не пришел, поэтому сотрудники ведомства пришли по месту его проживания.

Должник предпринял попытку от них спрятаться и слиться со стеной. Суд добавил ему еще 10 суток ареста.

Напомним, жителя Екатеринбурга арестовали за накопившийся алиментный долг в размере 200 тысяч.

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