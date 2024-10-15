Должник по алиментам в Екатеринбурге пытался слиться со стеной от приставов

После того, как горожанин ушел к другой, его жена вспомнила, что пока он жил с ними, задолженность по исполнительному листу стала больше и достигла 600 тысяч и обратилась по этому поводу к приставам. Добровольно к ним он не пришел, поэтому сотрудники ведомства пришли по месту его проживания.