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Posted 15 октября, 16:19

Published 15 октября, 16:19

Modified 15 октября, 16:21

Updated 15 октября, 16:21

В Арамиле мужчина ограбил ювелирный магазин, но во время погони увяз в репейнике

Росгвардейцы в Арамиле поймали увязшего в репейнике похитителя драгоценностей

15 октября 2024, 16:19
Фото: 1MI

В Арамиле мужчина ограбил ювелирный магазин, но во время погони увяз в репейнике

Росгвардейцы в Арамиле задержали грабителя, который залез в ювелирный магазин. Преступник пытался уйти через садовые участки, но завяз в кустах репейника.

Криминальная история в традициях Голливуда произошла накануне ночью в Арамиле. Мужчина решил ограбить ювелирный магазин, однако у выхода его уже ждали правоохранители. В результате погоня закончилась для преступника бесславно, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

При виде росгвардейцев грабитель бросил пакет с украденным на землю, перепрыгнул через забор и побежал. Стражи порядка бросились вдогонку и поймали беглеца в кустах репейника.

В ходе проверки было установлено, что в ювелирный магазин он залез по газовой трубе, разбив окно. Похищенные драгоценности владельцы оценили в миллион рублей. Грабителю 35 лет, судимостей он не имеет, но теперь ему придется ответить по уголовной статье.

Ранее в Екатеринбурге грабитель не смог взломать магазин «Пивко» и в отместку поджег его.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Уголовное дело#Криминал#Ограбление#Росгвардия#Ювелирный магазин#Арамиль#Екатеринбург
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