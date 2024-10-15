Росгвардейцы в Арамиле поймали увязшего в репейнике похитителя драгоценностей

В ходе проверки было установлено, что в ювелирный магазин он залез по газовой трубе, разбив окно. Похищенные драгоценности владельцы оценили в миллион рублей. Грабителю 35 лет, судимостей он не имеет, но теперь ему придется ответить по уголовной статье.