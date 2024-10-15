Росгвардейцы в Арамиле поймали увязшего в репейнике похитителя драгоценностей

Posted 15 октября, 16:19
Published 15 октября, 16:19
Modified 15 октября, 16:21
Updated 15 октября, 16:21
Криминальная история в традициях Голливуда произошла накануне ночью в Арамиле. Мужчина решил ограбить ювелирный магазин, однако у выхода его уже ждали правоохранители. В результате погоня закончилась для преступника бесславно, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.
При виде росгвардейцев грабитель бросил пакет с украденным на землю, перепрыгнул через забор и побежал. Стражи порядка бросились вдогонку и поймали беглеца в кустах репейника.
В ходе проверки было установлено, что в ювелирный магазин он залез по газовой трубе, разбив окно. Похищенные драгоценности владельцы оценили в миллион рублей. Грабителю 35 лет, судимостей он не имеет, но теперь ему придется ответить по уголовной статье.
Ранее в Екатеринбурге грабитель не смог взломать магазин «Пивко» и в отместку поджег его.