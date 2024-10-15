Стал известен будущий вид парка Краснолесья в Екатеринбурге

Posted 15 октября, 08:43
Published 15 октября, 08:43
Modified 15 октября, 11:55
Updated 15 октября, 11:55
В парке установят игровые площадки для детей, спортплощадку, площадку для малоподвижных детей и другие объекты, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Кроме того, в этой местности смонтируют освещение и туалет. Реконструкция начнется в 2025 году. Разработкой проекта занимаются специалисты Ботанического сада уральского филиала РАН.
Напомним, в Нижнем Тагиле подходят к концу реконструкционные работы рынка «Центральный».