tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 08:43

Published 15 октября, 08:43

Modified 15 октября, 11:55

Updated 15 октября, 11:55

Стал известен будущий вид парка Краснолесья в Екатеринбурге

Стал известен будущий вид парка Краснолесья в Екатеринбурге

15 октября 2024, 08:43
Фото: Администрация Екатеринбурга
Стало известно, как будет выглядеть парк в микрорайоне Краснолесье в Екатеринбурге.

В парке установят игровые площадки для детей, спортплощадку, площадку для малоподвижных детей и другие объекты, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Администрация Екатеринбурга

Кроме того, в этой местности смонтируют освещение и туалет. Реконструкция начнется в 2025 году. Разработкой проекта занимаются специалисты Ботанического сада уральского филиала РАН.

Напомним, в Нижнем Тагиле подходят к концу реконструкционные работы рынка «Центральный».

В РЭО анонсировали запуск первых экопромышленных парков в 6 регионах уже в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле стартовал капремонт травмпункта больницы №1Глава Свердловской области поручил разработать положение о турналогеВ РФ планируют запустить аналог Starlink Илона Маска
#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Проект#Реконструкция#Парк#Разработка#Площадки#Обновление#Екатеринбург#Объекты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика