Стали известны подробности об убитой девочке в Первоуральске

Posted 15 октября, 11:31
Published 15 октября, 11:31
Modified 15 октября, 11:33
Updated 15 октября, 11:33
Сообщается, что кроме девочки в семье было еще двое детей. По словам соседей, семья благополучная. Родственники школьницы уехали в Таджикистан, где прошли похороны. Вернутся ли они в РФ — неизвестно, пишет Ура.ру.
Напомним, преступление случилось 9 октября 2024 года. Потерпевшая и девушка, которая напала на нее, находились в квартире одни. По словам родственника убитой, они устроили чаепитие, а потом между ними произошел конфликт.
Гостья набросилась на школьницу и ударила ее ножом, вследствие чего та скончалась. После этого злоумышленница подожгла квартиру и скрылась, однако ее вскоре задержали.