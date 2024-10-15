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Posted 15 октября, 11:31

Published 15 октября, 11:31

Modified 15 октября, 11:33

Updated 15 октября, 11:33

Стали известны подробности об убитой девочке в Первоуральске

Стали известны подробности об убитой девочке в Первоуральске

15 октября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Стали известны подробности о семье убитой 13-летней девочки в Первоуральске.

Сообщается, что кроме девочки в семье было еще двое детей. По словам соседей, семья благополучная. Родственники школьницы уехали в Таджикистан, где прошли похороны. Вернутся ли они в РФ — неизвестно, пишет Ура.ру.

Напомним, преступление случилось 9 октября 2024 года. Потерпевшая и девушка, которая напала на нее, находились в квартире одни. По словам родственника убитой, они устроили чаепитие, а потом между ними произошел конфликт.

Гостья набросилась на школьницу и ударила ее ножом, вследствие чего та скончалась. После этого злоумышленница подожгла квартиру и скрылась, однако ее вскоре задержали.

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