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Posted 15 октября, 04:16

Published 15 октября, 04:16

Modified 15 октября, 04:18

Updated 15 октября, 04:18

У жителя Екатеринбурга украли велосипед около ТЦ «Радуга Парк»

У жителя Екатеринбурга украли велосипед около ТЦ «Радуга Парк»

15 октября 2024, 04:16
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге неизвестный украл велосипед, стоявший около ТЦ «Радуга Парк». Инцидент произошел 14 октября 2024 года.

Екатеринбуржец рассказал, что его велосипед был синего цвета и марки Welt, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сотрудники торгового центра отказались предоставлять потерпевшему записи с видеокамер. Сообщается, что горожанин обратился в полицию.

Напомним, житель Екатеринбурга украл из магазина в ТЦ несколько телефонов фирмы Apple почти на миллион рублей. Вскоре его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

У екатеринбурженки украли браслет Cartier, кулон Mercury и 1 млн рублей
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Криминал#Кража#Преступление#ЧП#Велосипед#ТЦ#18+#Екатеринбург#Инцидент
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