У жителя Екатеринбурга украли велосипед около ТЦ «Радуга Парк»

Posted 15 октября, 04:16
Published 15 октября, 04:16
Modified 15 октября, 04:18
Updated 15 октября, 04:18
Екатеринбуржец рассказал, что его велосипед был синего цвета и марки Welt, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сотрудники торгового центра отказались предоставлять потерпевшему записи с видеокамер. Сообщается, что горожанин обратился в полицию.
Напомним, житель Екатеринбурга украл из магазина в ТЦ несколько телефонов фирмы Apple почти на миллион рублей. Вскоре его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.