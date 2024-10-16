В Свердловской области обезопасят материнский капитал от мошенников

Posted 16 октября, 13:00
Published 16 октября, 13:00
Modified 16 октября, 13:02
Updated 16 октября, 13:02
Такую инициативу предложила группа депутатов Заксобрания области. Эскроу помогут проводить безопасные сделки. Таким образом депутаты планируют не только обезопасить семьи, но и эффективно распределять и использовать деньги, пишет URA.RU.
Отметим, что мера распространяется только на индивидуальные жилые строения, то есть частные дома. Еще одно важное условие — нахождение дома на территории Свердловской области.
Напомним, в августе года программу регионального маткапитала продлили до 2030 года. Сумма выплат составляет 167 тысяч рублей.