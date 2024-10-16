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Posted 16 октября, 13:00

Published 16 октября, 13:00

Modified 16 октября, 13:02

Updated 16 октября, 13:02

В Свердловской области обезопасят материнский капитал от мошенников

В Свердловской области обезопасят материнский капитал от мошенников

16 октября 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области планируют обезопасить региональные материнские капиталы с помощью эскроу-счетов. Жителям области станет проще и безопаснее строить или покупать жилье на эти деньги.

Такую инициативу предложила группа депутатов Заксобрания области. Эскроу помогут проводить безопасные сделки. Таким образом депутаты планируют не только обезопасить семьи, но и эффективно распределять и использовать деньги, пишет URA.RU.

Отметим, что мера распространяется только на индивидуальные жилые строения, то есть частные дома. Еще одно важное условие — нахождение дома на территории Свердловской области.

Напомним, в августе года программу регионального маткапитала продлили до 2030 года. Сумма выплат составляет 167 тысяч рублей.

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