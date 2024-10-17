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Posted 17 октября, 16:12

Published 17 октября, 16:12

Modified 17 октября, 16:14

Updated 17 октября, 16:14

В Невьянске простятся с бойцом СВО Владимиром Ивашкиным

«Любящий отец, сын, брат». В Невьянске простятся с героем СВО Владимиром Ивашкиным

17 октября 2024, 16:12
Фото: 1MI

В Невьянске простятся с бойцом СВО Владимиром Ивашкиным

В Невьянске проводят в последний путь 44-летнего бойца СВО Владимира Ивашкина, который погиб при выполнении воинского долга на Украине.

Прощание с героем состоится в субботу, 19 октября, в похоронном доме «Память», в 11:00. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Невьянск».

Владимир Анатольевич Ивашкин погиб 5 августа 2024 года из-за несовместимого с жизнью ранения. Посмертно боец был награжден Орденом Мужества. Родные и близкие вспоминают его как любящего отца, сына, брата, дядю.

16 октября в Нижнем Тагиле проводили в последний путь Виктора Ярославцева «Яву», многодетного отца. За год участия в боевых действиях он спас жизни сотням бойцов.

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