«Любящий отец, сын, брат». В Невьянске простятся с героем СВО Владимиром Ивашкиным

Posted 17 октября, 16:12
Published 17 октября, 16:12
Modified 17 октября, 16:14
Updated 17 октября, 16:14
Прощание с героем состоится в субботу, 19 октября, в похоронном доме «Память», в 11:00. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Невьянск».
Владимир Анатольевич Ивашкин погиб 5 августа 2024 года из-за несовместимого с жизнью ранения. Посмертно боец был награжден Орденом Мужества. Родные и близкие вспоминают его как любящего отца, сына, брата, дядю.
16 октября в Нижнем Тагиле проводили в последний путь Виктора Ярославцева «Яву», многодетного отца. За год участия в боевых действиях он спас жизни сотням бойцов.