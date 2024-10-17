Семья из Нижнего Тагила живет без газа из-за неуловимого соседа

Posted 17 октября, 10:05
Published 17 октября, 10:05
Modified 17 октября, 10:07
Updated 17 октября, 10:07
В одном из домов на проспекте Ленина газ проверяли 13 августа, но в одну из квартир газовщики попасть не смогли. Ее житель, боец СВО, уехал в очередную командировку. Газ отключили на стояке и в нескольких квартирах его нет, пишет ИА «Все новости».
Глава семейства думал, что ситуация решится быстро, и даже купил электрическую плитку. Но, как известно, всё, что временно, то постоянно, и электроконфоркой они пользуются до сих пор.
Мужчина рассказал, что жить с такой электроплитой крайне неудобно, особенно когда в семье много людей и все работают с утра до вечера. Готовка превращается в настоящую борьбу со сном и с едой, которая не хочет доготавливаться.
Семья планирует обращаться в прокуратуру, так как ни в полиции, ни в УК, ни в «ГАЗЭКС» их проблему решить не смогли.
Напомним, в Нижнем Тагиле 550 домов переведут на газовое отопление к концу 2024 года.