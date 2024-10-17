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Posted 17 октября, 10:05

Published 17 октября, 10:05

Modified 17 октября, 10:07

Updated 17 октября, 10:07

Семья из Нижнего Тагила живет без газа из-за неуловимого соседа

Семья из Нижнего Тагила живет без газа из-за неуловимого соседа

17 октября 2024, 10:05
Фото: 1MI
Семья в Нижнем Тагиле живет без газа с августа 2024 года, а все из-за соседа, к которому не смогли попасть газовщики.

В одном из домов на проспекте Ленина газ проверяли 13 августа, но в одну из квартир газовщики попасть не смогли. Ее житель, боец СВО, уехал в очередную командировку. Газ отключили на стояке и в нескольких квартирах его нет, пишет ИА «Все новости».

Глава семейства думал, что ситуация решится быстро, и даже купил электрическую плитку. Но, как известно, всё, что временно, то постоянно, и электроконфоркой они пользуются до сих пор.

Мужчина рассказал, что жить с такой электроплитой крайне неудобно, особенно когда в семье много людей и все работают с утра до вечера. Готовка превращается в настоящую борьбу со сном и с едой, которая не хочет доготавливаться.

Семья планирует обращаться в прокуратуру, так как ни в полиции, ни в УК, ни в «ГАЗЭКС» их проблему решить не смогли.

Напомним, в Нижнем Тагиле 550 домов переведут на газовое отопление к концу 2024 года.

Светофор будет отключен на ГГМ в Нижнем Тагиле
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