Школьники в Екатеринбурге бросают снежки в окна дома

Posted 17 октября, 03:50
Published 17 октября, 03:50
Modified 17 октября, 03:52
Updated 17 октября, 03:52
По словам местных жителей, снежки прилетают в их окна с началом первого снега. Они опасаются, что они могут повредить окна и попадут в людей, рассказали в Telegram-канале Урал Мэш.
После очередного случая жильцы обратились в полицию, предъявив записи с видеокамеры. В правоохранительных органах начали проверку.
Напомним, в Екатеринбурге между женщиной и подростками произошел конфликт, во время которого екатеринбурженка стала кидать в них камни.