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Posted 17 октября, 03:50

Published 17 октября, 03:50

Modified 17 октября, 03:52

Updated 17 октября, 03:52

Школьники в Екатеринбурге бросают снежки в окна дома

Школьники в Екатеринбурге бросают снежки в окна дома

17 октября 2024, 03:50
Фото: 1MI
Двое школьников в Екатеринбурге второй год подряд бросают снежки в окна жилого дома.

По словам местных жителей, снежки прилетают в их окна с началом первого снега. Они опасаются, что они могут повредить окна и попадут в людей, рассказали в Telegram-канале Урал Мэш.

После очередного случая жильцы обратились в полицию, предъявив записи с видеокамеры. В правоохранительных органах начали проверку.

Напомним, в Екатеринбурге между женщиной и подростками произошел конфликт, во время которого екатеринбурженка стала кидать в них камни.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Проверка#Дети#Полиция#Школьники#Дом#ЧП#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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