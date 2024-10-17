Сотрудников и посетителей ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге срочно эвакуировали

Posted 17 октября, 07:00
Published 17 октября, 07:00
Modified 17 октября, 07:02
Updated 17 октября, 07:02
В торговой точке прозвучала пожарная тревога, после чего все посетители и сотрудники покинули здание и спустились к парковке, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Известно, что здесь проходят тренировочные мероприятия, в которых спасатели не принимают участия, рассказали Ура.ру в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, 27 сентября 2024 года в Екатеринбурге прошла плановая эвакуация в экономическом университете, в которой приняли участие и студенты, и сотрудники.