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Posted 17 октября, 07:00

Published 17 октября, 07:00

Modified 17 октября, 07:02

Updated 17 октября, 07:02

Сотрудников и посетителей ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге срочно эвакуировали

Сотрудников и посетителей ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге срочно эвакуировали

17 октября 2024, 07:00
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге вывели на улицу посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк» 17 октября 2024 года.

В торговой точке прозвучала пожарная тревога, после чего все посетители и сотрудники покинули здание и спустились к парковке, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Известно, что здесь проходят тренировочные мероприятия, в которых спасатели не принимают участия, рассказали Ура.ру в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, 27 сентября 2024 года в Екатеринбурге прошла плановая эвакуация в экономическом университете, в которой приняли участие и студенты, и сотрудники.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Эвакуация#ЧП#Сотрудники#ТЦ#Посетители#18+#Екатеринбург#Инцидент
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