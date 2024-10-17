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Posted 17 октября, 12:51

Published 17 октября, 12:51

Modified 17 октября, 12:53

Updated 17 октября, 12:53

В Екатеринбурге мама ребенка-инвалида требует от его поджигателей 3 млн рублей

В Екатеринбурге мама ребенка-инвалида требует от его поджигателей 3 млн рублей

17 октября 2024, 12:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мама ребенка-инвалида, которого в прошлом году облили бензином и подожгли, требует от обидчиков 3 млн рублей.

Мама 13-летнего Ярослава Карпова, которого двое подростков сделали инвалидом, подала в суд на родителей поджигателей. Она хочет получить 3 млн рублей на реабилитацию сына, пишет URA.RU.

Женщина также отметила, что данный иск является дополнительным к основному уголовному делу. Она утверждает, что реабилитации, которые ее сын проходит сейчас, помогают, для их продолжения нужна внушительная сумма.

Напомним, сам инцидент произошел 21 августа 2023 года. Тогда еще друзья, трое подростков, купили канистру бензина, чтобы заправить мини-мотоцикл. Из-за ссоры один из обидчиков толкнул мальчика, а другой поджог. Пострадавшего доставили в больницу с 50% ожогами тела.

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