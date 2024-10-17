В Екатеринбурге мама ребенка-инвалида требует от его поджигателей 3 млн рублей

Напомним, сам инцидент произошел 21 августа 2023 года. Тогда еще друзья, трое подростков, купили канистру бензина, чтобы заправить мини-мотоцикл. Из-за ссоры один из обидчиков толкнул мальчика, а другой поджог. Пострадавшего доставили в больницу с 50% ожогами тела.