В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по художественной гимнастике

Posted 17 октября, 14:54
Published 17 октября, 14:54
Modified 17 октября, 14:56
Updated 17 октября, 14:56
Соревнование пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский». Участвовать будут как самые юные гимнастки — от 6 лет, так и спортсмены старше 14 лет, пишут в «Областной газете».
В состав жюри войдут известные гимнастки, например Дина Корюкова. Всего в чемпионате будет два направления. С одним из которых можно выступать на Олимпийских играх.
Напомним, что летом 2024 года гимнастки из Нижнего Тагила победили на всероссийских соревнованиях и привезли домой золото.