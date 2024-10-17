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Posted 17 октября, 14:54

Published 17 октября, 14:54

Modified 17 октября, 14:56

Updated 17 октября, 14:56

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по художественной гимнастике

В Нижнем Тагиле пройдут соревнования по художественной гимнастике

17 октября 2024, 14:54
Фото: Областная газета
В Нижнем Тагиле с 21 октября начнутся трехдневные муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Тагильские встречи».

Соревнование пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский». Участвовать будут как самые юные гимнастки — от 6 лет, так и спортсмены старше 14 лет, пишут в «Областной газете».

В состав жюри войдут известные гимнастки, например Дина Корюкова. Всего в чемпионате будет два направления. С одним из которых можно выступать на Олимпийских играх.

Напомним, что летом 2024 года гимнастки из Нижнего Тагила победили на всероссийских соревнованиях и привезли домой золото.

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#Вадим Бредников#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Мероприятие#Соревнование#Художественная гимнастика#Екатеринбург
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