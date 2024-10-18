Автоинспекторы ловят нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле и ГГО

Posted 18 октября, 09:35
Published 18 октября, 09:35
Modified 18 октября, 09:37
Updated 18 октября, 09:37
Особенное внимание будет обращено на пьяных водителей, а также на водителей, которые лишены прав на вождение или никогда их не получали, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.
Также в ведомстве напомнили, что за вождение в нетрезвом состоянии назначается штраф в размере 30 тысяч рублей, а также водитель лишается прав до 24 месяцев. В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело.
Напомним, водитель автомобиля в Камышлове лишился автомобиля после повторного управления транспортом в нетрезвом виде.