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Posted 18 октября, 09:35

Published 18 октября, 09:35

Modified 18 октября, 09:37

Updated 18 октября, 09:37

Автоинспекторы ловят нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле и ГГО

Автоинспекторы ловят нетрезвых водителей в Нижнем Тагиле и ГГО

18 октября 2024, 09:35
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО автоинспекторы проводят рейды по выявлению водителей, которые нарушают ПДД. Рейды пройдут с 18 по 21 октября 2024 года.

Особенное внимание будет обращено на пьяных водителей, а также на водителей, которые лишены прав на вождение или никогда их не получали, рассказали в пресс-службе нижнетагильской автоинспекции.

Также в ведомстве напомнили, что за вождение в нетрезвом состоянии назначается штраф в размере 30 тысяч рублей, а также водитель лишается прав до 24 месяцев. В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело.

Напомним, водитель автомобиля в Камышлове лишился автомобиля после повторного управления транспортом в нетрезвом виде.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ПДД#Водительские права#Нарушения#Рейды#Екатеринбург#Автоинспекторы#ГГО
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