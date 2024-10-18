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Posted 18 октября, 06:58

Published 18 октября, 06:58

Modified 18 октября, 07:11

Updated 18 октября, 07:11

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле не помнит свой адрес

Пожилая женщина в Нижнем Тагиле не помнит свой адрес

18 октября 2024, 06:58
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пожилая пациентка больницы №1 не помнит адрес, по которому она живет.

Женщина находится в терапевтическом отделении. Как стало известно редакции TagilCity.ru, розыск родственников бабушки инициировала соседка по палате.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

Горожанка утверждает, что ей 71 год, а также она называет себя Горбуновой. Известно, что она раньше работала на металлургическом комбинате, живет в районе Выи, а также у нее есть дочь Ольга.

При этом свой адрес она не помнит, родственники ее в настоящий момент не найдены.

В нижнетагильской полиции сейчас выясняют, были ли обращения по поводу данной ситуации, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, 10 октября 2024 года в Новоуральске пропал пожилой мужчина. С собой у него был кнопочный телефон, но при этом не было пропуска в город.

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