Пожилая женщина в Нижнем Тагиле не помнит свой адрес

Posted 18 октября, 06:58
Published 18 октября, 06:58
Modified 18 октября, 07:11
Updated 18 октября, 07:11
Женщина находится в терапевтическом отделении. Как стало известно редакции TagilCity.ru, розыск родственников бабушки инициировала соседка по палате.
Горожанка утверждает, что ей 71 год, а также она называет себя Горбуновой. Известно, что она раньше работала на металлургическом комбинате, живет в районе Выи, а также у нее есть дочь Ольга.
При этом свой адрес она не помнит, родственники ее в настоящий момент не найдены.
В нижнетагильской полиции сейчас выясняют, были ли обращения по поводу данной ситуации, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ведомства.
Напомним, 10 октября 2024 года в Новоуральске пропал пожилой мужчина. С собой у него был кнопочный телефон, но при этом не было пропуска в город.