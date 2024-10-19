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Posted 19 октября, 09:28

Published 19 октября, 09:28

Modified 19 октября, 09:30

Updated 19 октября, 09:30

Две юные певицы из Екатеринбурга прошли на поединки на шоу «Голос. Дети»

Две юные певицы из Екатеринбурга прошли на поединки на шоу «Голос. Дети»

19 октября 2024, 09:28
Фото: 1MI
Две юные жительницы Екатеринбурга попали в команды к наставникам после слепых прослушиваний на шоу «Голос. Дети». Теперь они примут участие в этапе поединков.

Первый этап, слепые прослушивания, окончен. Наставники выбрали в свои команды по 15 исполнителей. Теперь певцам предстоит соревнования тройками. После этого пятеро самых лучших из команды ждут поединки за выход в финал.

В этом сезоне в шоу принимают участие две школьницы из Екатеринбурга. Это 14-летняя Арина Точилова и 10-летняя Дарья Кузеванова. Обе девочки в команде Юлианны Карауловой.

Ранее стало известно, что жители Каменска-Уральского примут участие в телешоу «Суперниндзя». Главный приз — пять миллионов рублей.

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