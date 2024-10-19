Две юные певицы из Екатеринбурга прошли на поединки на шоу «Голос. Дети»

Posted 19 октября, 09:28
Published 19 октября, 09:28
Modified 19 октября, 09:30
Updated 19 октября, 09:30
Первый этап, слепые прослушивания, окончен. Наставники выбрали в свои команды по 15 исполнителей. Теперь певцам предстоит соревнования тройками. После этого пятеро самых лучших из команды ждут поединки за выход в финал.
В этом сезоне в шоу принимают участие две школьницы из Екатеринбурга. Это 14-летняя Арина Точилова и 10-летняя Дарья Кузеванова. Обе девочки в команде Юлианны Карауловой.
Ранее стало известно, что жители Каменска-Уральского примут участие в телешоу «Суперниндзя». Главный приз — пять миллионов рублей.