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Posted 22 октября, 11:29

Published 22 октября, 11:29

Modified 22 октября, 11:31

Updated 22 октября, 11:31

Главврач областной больницы №1 в Свердловской области стал Заслуженным работником

Главврач областной больницы №1 в Свердловской области стал Заслуженным работником

22 октября 2024, 11:29
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Главному врачу СОКБ №1 в Свердловской области Игорю Трофимову присвоили звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.

Работать в медицине Трофимов начинал с должности врача реанимации. Затем он был начальником Управления Росздравнадзора, министром здравоохранения и главврачом СОКБ №1, рассказали в пресс-службе областной клинической больницы.

В течение последних лет в клинике были созданы специализированные облцентры, современные методики диагностики и лечения. Кроме того, идет деятельность по трансплантации органов, а также развивается телемедицина.

Напомним, сотрудники СОКБ первые в стране открыли сеть дистанционного лечения людей после инсульта.

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