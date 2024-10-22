Главврач областной больницы №1 в Свердловской области стал Заслуженным работником

Posted 22 октября, 11:29
Published 22 октября, 11:29
Modified 22 октября, 11:31
Updated 22 октября, 11:31
Работать в медицине Трофимов начинал с должности врача реанимации. Затем он был начальником Управления Росздравнадзора, министром здравоохранения и главврачом СОКБ №1, рассказали в пресс-службе областной клинической больницы.
В течение последних лет в клинике были созданы специализированные облцентры, современные методики диагностики и лечения. Кроме того, идет деятельность по трансплантации органов, а также развивается телемедицина.
Напомним, сотрудники СОКБ первые в стране открыли сеть дистанционного лечения людей после инсульта.