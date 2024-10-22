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Posted 22 октября, 04:26

Published 22 октября, 04:26

Modified 22 октября, 04:28

Updated 22 октября, 04:28

«Уральские авиалинии» получили представление за отказ перевозить двух пассажиров

«Уральские авиалинии» получили представление за отказ перевозить двух пассажиров

22 октября 2024, 04:26
Фото: Изображение Midjourney
Компания «Уральские авиалинии» получила представление после отказа пустить в самолет двух пассажиров. Инцидент случился в августе 2024 года.

Причина отказа была в замене воздушного транспорта, а также в нехватке свободных мест в салоне. За это руководителю авиакомпании внесли представление, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, лайнер летел из Сочи в Екатеринбург. Один из пассажиров, которому не разрешили садиться на рейс, улетел на другом самолете спустя час. При этом сообщается, что после инцидента авиакомпания не принесла извинения и не выплатила компенсацию.

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