«Уральские авиалинии» получили представление за отказ перевозить двух пассажиров

Напомним, лайнер летел из Сочи в Екатеринбург. Один из пассажиров, которому не разрешили садиться на рейс, улетел на другом самолете спустя час. При этом сообщается, что после инцидента авиакомпания не принесла извинения и не выплатила компенсацию.