«Уральские авиалинии» получили представление за отказ перевозить двух пассажиров

Posted 22 октября, 04:26
Published 22 октября, 04:26
Modified 22 октября, 04:28
Updated 22 октября, 04:28
Причина отказа была в замене воздушного транспорта, а также в нехватке свободных мест в салоне. За это руководителю авиакомпании внесли представление, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Напомним, лайнер летел из Сочи в Екатеринбург. Один из пассажиров, которому не разрешили садиться на рейс, улетел на другом самолете спустя час. При этом сообщается, что после инцидента авиакомпания не принесла извинения и не выплатила компенсацию.