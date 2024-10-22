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Posted 22 октября, 07:26

Published 22 октября, 07:26

Modified 22 октября, 07:28

Updated 22 октября, 07:28

В Екатеринбурге посадили на 5 лет двух экс-полицейских за избиение мужчины

В Екатеринбурге посадили на 5 лет двух экс-полицейских за избиение мужчины

22 октября 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбург приговорил двух бывших полицейских к 5 годам тюрьмы. Они просто так избили мужчину во время службы.

Как удалось выяснить следствию, в августе 2023 года пострадавший мужчина подошел к двум полицейским, чтобы спросить время, потом он начал общаться с ними на общие темы.

После разговоров уже экс-полицейские схватили его, вывезли в лес, избили, увезли в больницу, а потом в участок, сообщают в пресс-службе СК.

При совершении задержания и избиения мужчины бывшие полицейские не оформляли никаких специальных документов. Кроме тюремного срока, они лишились своих званий.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить 17-летнено школьника. Его обвиняют в двойном убийстве. Он зарезал свою девушку и ее маму

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