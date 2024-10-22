В Екатеринбурге посадили на 5 лет двух экс-полицейских за избиение мужчины

Posted 22 октября, 07:26
Published 22 октября, 07:26
Modified 22 октября, 07:28
Updated 22 октября, 07:28
Как удалось выяснить следствию, в августе 2023 года пострадавший мужчина подошел к двум полицейским, чтобы спросить время, потом он начал общаться с ними на общие темы.
После разговоров уже экс-полицейские схватили его, вывезли в лес, избили, увезли в больницу, а потом в участок, сообщают в пресс-службе СК.
При совершении задержания и избиения мужчины бывшие полицейские не оформляли никаких специальных документов. Кроме тюремного срока, они лишились своих званий.
Напомним, в Екатеринбурге будут судить 17-летнено школьника. Его обвиняют в двойном убийстве. Он зарезал свою девушку и ее маму