Житель Краснотурьинска купил в аптеке некачественные БАДы на 6 тысяч рублей

Posted 22 октября, 06:08
Published 22 октября, 06:08
Modified 22 октября, 06:10
Updated 22 октября, 06:10
Придя домой, мужчина обнаружил, что товар, купленный в аптеке, некачественный. Упаковка была бракованной, а надпись на английском языке сделана с ошибками, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В аптеке возвращать деньги покупателю отказались. Тогда горожанин обратился в суд, который обязал руководство торговой точки выплатить мужчине неустойку, штраф, компенсацию, стоимость товара и судебные расходы. Всего 187 тысяч рублей.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у магазина более 33 тысяч за кроссовки, которые оказались плохого качества.