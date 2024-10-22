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Posted 22 октября, 06:08

Published 22 октября, 06:08

Modified 22 октября, 06:10

Updated 22 октября, 06:10

Житель Краснотурьинска купил в аптеке некачественные БАДы на 6 тысяч рублей

Житель Краснотурьинска купил в аптеке некачественные БАДы на 6 тысяч рублей

22 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI
В Краснотурьинске местный житель купил БАДы, которые оказались некачественными.

Придя домой, мужчина обнаружил, что товар, купленный в аптеке, некачественный. Упаковка была бракованной, а надпись на английском языке сделана с ошибками, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В аптеке возвращать деньги покупателю отказались. Тогда горожанин обратился в суд, который обязал руководство торговой точки выплатить мужчине неустойку, штраф, компенсацию, стоимость товара и судебные расходы. Всего 187 тысяч рублей.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у магазина более 33 тысяч за кроссовки, которые оказались плохого качества.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Краснотурьинск#Деньги#Штраф#Компенсация#Роспотребнадзор#Аптека#Бады#Покупатель#Екатеринбург
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