По щелчку пальцев проблему транспорта не решить: мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко

Матвиенко предложила екатеринбургскому градоначальнику пересесть на городской транспорт. Спикер обратилась к Алексею Орлову в среду, 23 октября, во время пленарного заседания Совфеда — в верхней палате российского парламента сейчас проходят дни регионов. Алексей Орлов ответил ей в своем telegram-канале, подчеркнув, что проблему невозможно будет решить по щелчку пальцев.