По щелчку пальцев проблему транспорта не решить: мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко

Posted 23 октября, 16:33
Published 23 октября, 16:33
Modified 23 октября, 17:03
Updated 23 октября, 17:03
Матвиенко предложила екатеринбургскому градоначальнику пересесть на городской транспорт. Спикер обратилась к Алексею Орлову в среду, 23 октября, во время пленарного заседания Совфеда — в верхней палате российского парламента сейчас проходят дни регионов. Алексей Орлов ответил ей в своем telegram-канале, подчеркнув, что проблему невозможно будет решить по щелчку пальцев.
Критика справедливая, ни раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить. Для любых больших преобразований требуется время и терпение. Координируем перевозчиков, мониторим обращения жителей, вводим новые контрактные схемы, закупаем технику. Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично, — написал мэр Орлов.
Он также отметил, что средств городского бюджета для решения всех сложностей не хватит и попросил поддержки у федеральных властей, в том числе у Совфеда.
В Свердловской области хотят запретить мигрантам работать в общественном транспорте .