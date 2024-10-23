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Posted 23 октября, 16:33

Published 23 октября, 16:33

Modified 23 октября, 17:03

Updated 23 октября, 17:03

Екатеринбургский мэр Орлов ответил на критику Матвиенко о ситуации с транспортом

По щелчку пальцев проблему транспорта не решить: мэр Екатеринбурга ответил Матвиенко

23 октября 2024, 16:33
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбургский мэр Орлов ответил на критику Матвиенко о ситуации с транспортом

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ответил на критику спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о ситуации с общественным транспортом. Он подчеркнул, что решение проблемы потребует терпения.

Матвиенко предложила екатеринбургскому градоначальнику пересесть на городской транспорт. Спикер обратилась к Алексею Орлову в среду, 23 октября, во время пленарного заседания Совфеда — в верхней палате российского парламента сейчас проходят дни регионов. Алексей Орлов ответил ей в своем telegram-канале, подчеркнув, что проблему невозможно будет решить по щелчку пальцев.

Критика справедливая, ни раз сам публично заявлял о плачевном состоянии сферы. Но важно понимать: проблемы копились годами и по щелчку пальцев их, к сожалению, не решить. Для любых больших преобразований требуется время и терпение. Координируем перевозчиков, мониторим обращения жителей, вводим новые контрактные схемы, закупаем технику. Ход транспортной реформы, ее этапы контролирую лично, — написал мэр Орлов.

Он также отметил, что средств городского бюджета для решения всех сложностей не хватит и попросил поддержки у федеральных властей, в том числе у Совфеда.

В Свердловской области хотят запретить мигрантам работать в общественном транспорте .

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Алексей Орлов#Совет Федерации#Общественный транспорт#Валентина Матвиенко#Екатеринбург#Городской бюджет
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