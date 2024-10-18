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Posted 18 октября, 15:06

Published 18 октября, 15:06

Modified 18 октября, 15:08

Updated 18 октября, 15:08

В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду

В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду

18 октября 2024, 15:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге настойчиво попросили всех несогласных с новой акцией перевозчиков принимать проезд по QR-коду.

Е1 пишет, что в мэрии смогли продавить свою точку зрения, и все ранее несогласные автобусные перевозчики согласились принимать оплату по QR-коду. После нововведения некоторые компании настойчиво пропустили мимо ушей информацию о скидке, в их автобусах нельзя было оплатить таким способом.

Источник в администрации также отметил, что все перевозчики разместят QR-коды в своих автобусах в ближайшее время.

Напомним, что акцию со скидкой 13 рублей при оплате QR-кодом ввела мэрия Екатеринбурга. Однако, даже если перевозчик соглашался с ней, против были кондуктора и водители. Они всячески не давали пассажирам платить телефоном.

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