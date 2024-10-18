В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду

Е1 пишет, что в мэрии смогли продавить свою точку зрения, и все ранее несогласные автобусные перевозчики согласились принимать оплату по QR-коду. После нововведения некоторые компании настойчиво пропустили мимо ушей информацию о скидке, в их автобусах нельзя было оплатить таким способом.