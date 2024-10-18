В Екатеринбурге всех перевозчиков убедили принимать оплату по QR-коду

Posted 18 октября, 15:06
Published 18 октября, 15:06
Modified 18 октября, 15:08
Updated 18 октября, 15:08
Е1 пишет, что в мэрии смогли продавить свою точку зрения, и все ранее несогласные автобусные перевозчики согласились принимать оплату по QR-коду. После нововведения некоторые компании настойчиво пропустили мимо ушей информацию о скидке, в их автобусах нельзя было оплатить таким способом.
Источник в администрации также отметил, что все перевозчики разместят QR-коды в своих автобусах в ближайшее время.
Напомним, что акцию со скидкой 13 рублей при оплате QR-кодом ввела мэрия Екатеринбурга. Однако, даже если перевозчик соглашался с ней, против были кондуктора и водители. Они всячески не давали пассажирам платить телефоном.