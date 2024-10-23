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Posted 23 октября, 03:21

Published 23 октября, 03:21

Modified 23 октября, 03:23

Updated 23 октября, 03:23

Самолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

23 октября 2024, 03:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге самолет оказался за границами взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел 22 октября 2024 года.

В связи со случившимся на аэродроме в течение нескольких часов были приостановлены прием и отправка лайнера. Вылеты других самолетов были перенесены, несколько авиарейсов отправили на другие аэродромы, рассказали в екатеринбургском аэропорту.

Спустя некоторое время стало известно, что вторую взлетно-посадочную полосу восстановили, после чего транспорт снова стали принимать и отправлять.

Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге самолет, отправлявшийся в Ульяновск, был задержан более, чем на семь часов.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Кольцово#Самолет#ЧП#Аэропорт#18+#Екатеринбург#Инцидент#Взлетная полоса
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