Самолет в аэропорту Екатеринбурга выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Posted 23 октября, 03:21
Published 23 октября, 03:21
Modified 23 октября, 03:23
Updated 23 октября, 03:23
В связи со случившимся на аэродроме в течение нескольких часов были приостановлены прием и отправка лайнера. Вылеты других самолетов были перенесены, несколько авиарейсов отправили на другие аэродромы, рассказали в екатеринбургском аэропорту.
Спустя некоторое время стало известно, что вторую взлетно-посадочную полосу восстановили, после чего транспорт снова стали принимать и отправлять.
Напомним, 16 октября 2024 года в Екатеринбурге самолет, отправлявшийся в Ульяновск, был задержан более, чем на семь часов.