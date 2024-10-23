В гимназии в Екатеринбурге заметили мышь в коридоре

Posted 23 октября, 07:07
Published 23 октября, 07:07
Modified 23 октября, 07:09
Updated 23 октября, 07:09
По словам одной из учениц, такая проблема в образовательном учреждении была уже в прошлом году. Тогда мыши бегали по столовой. Их пришлось травить, пишет Е1.
В городском департаменте образования рассказали, что в гимназии идет проверка. Сообщается, что мышей травят ежемесячно, последний раз обработку делали 10 октября 2024 года.
Напомним, в Екатеринбурге на улице Мичурина местные жители заметили крыс, которые бегают по территории около жилого дома.