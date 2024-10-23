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Posted 23 октября, 07:07

Published 23 октября, 07:07

Modified 23 октября, 07:09

Updated 23 октября, 07:09

В гимназии в Екатеринбурге заметили мышь в коридоре

В гимназии в Екатеринбурге заметили мышь в коридоре

23 октября 2024, 07:07
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ученики гимназии №108 увидели мышь, которая бегала в коридоре. Грызуна заметили 23 октября 2024 года.

По словам одной из учениц, такая проблема в образовательном учреждении была уже в прошлом году. Тогда мыши бегали по столовой. Их пришлось травить, пишет Е1.

В городском департаменте образования рассказали, что в гимназии идет проверка. Сообщается, что мышей травят ежемесячно, последний раз обработку делали 10 октября 2024 года.

Напомним, в Екатеринбурге на улице Мичурина местные жители заметили крыс, которые бегают по территории около жилого дома.

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