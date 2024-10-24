Артемий Лебедев сравнил девушек из Екатеринбурга и Москвы

Posted 24 октября, 11:23
Published 24 октября, 11:23
Modified 24 октября, 11:25
Updated 24 октября, 11:25
По мнению Лебедева, в столице все девушки выглядят одинаково из-за принятых стандартов красоты. При этом, по его словам, внешность девушек в регионах более разнообразна и красива, пишет Ура.ру.
Напомним, ранее Лебедев во время мероприятия 100+ Techno Build призывал возрождать малые города Свердловской области, а также он предложил улучшить Среднеуральск и превратить этот город в «маленькую Швейцарию».