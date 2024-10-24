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Posted 24 октября, 11:23

Published 24 октября, 11:23

Modified 24 октября, 11:25

Updated 24 октября, 11:25

Артемий Лебедев сравнил девушек из Екатеринбурга и Москвы

Артемий Лебедев сравнил девушек из Екатеринбурга и Москвы

24 октября 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Блогер Артемий Лебедев назвал в одном из интервью девушек Екатеринбурга более красивым, чем девушек из Москвы.

По мнению Лебедева, в столице все девушки выглядят одинаково из-за принятых стандартов красоты. При этом, по его словам, внешность девушек в регионах более разнообразна и красива, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее Лебедев во время мероприятия 100+ Techno Build призывал возрождать малые города Свердловской области, а также он предложил улучшить Среднеуральск и превратить этот город в «маленькую Швейцарию».

В Екатеринбурге можно будет послушать лекцию Артемия Лебедева за 35 тысяч рублей
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#Елизавета Зиборова#Общество#Москва#Красота#Блогер#Девушки#Внешний вид#Екатеринбург#Сравнение
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