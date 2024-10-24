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Posted 24 октября, 06:46

Published 24 октября, 06:46

Modified 24 октября, 06:48

Updated 24 октября, 06:48

Водитель автомобиля в Серове наехал на пьяного пешехода и скрылся

Водитель автомобиля в Серове наехал на пьяного пешехода и скрылся

24 октября 2024, 06:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Серове водитель неустановленного автомобиля наехал на лежащего пешехода на улице Калинина и уехал. ДТП произошло 23 октября 2024 года.

Пешеход, находившийся в нетрезвом состоянии, лежал на правой части дороги. В какой-то момент произошел наезд машины на него. После этого водитель скрылся с места ЧП, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение. Какой автомобиль совершил наезд — неизвестно. Автоинспекторы рекомендуют водителю самому прийти, чтобы рассказать обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Екатеринбурге пешехода два раза сбили автомобили. В результате мужчина скончался.

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