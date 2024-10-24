Водитель автомобиля в Серове наехал на пьяного пешехода и скрылся

Posted 24 октября, 06:46
Published 24 октября, 06:46
Modified 24 октября, 06:48
Updated 24 октября, 06:48
Пешеход, находившийся в нетрезвом состоянии, лежал на правой части дороги. В какой-то момент произошел наезд машины на него. После этого водитель скрылся с места ЧП, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Пострадавшего мужчину отвезли в медучреждение. Какой автомобиль совершил наезд — неизвестно. Автоинспекторы рекомендуют водителю самому прийти, чтобы рассказать обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Екатеринбурге пешехода два раза сбили автомобили. В результате мужчина скончался.