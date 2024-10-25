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Posted 25 октября, 10:45

Published 25 октября, 10:45

Modified 25 октября, 12:22

Updated 25 октября, 12:22

Бастрыкин заинтересовался нападением учителя на ученика в Волчанске

Бастрыкин заинтересовался нападением учителя на ученика в Волчанске

25 октября 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о том, как ведомство проводит проверку по факту конфликта между учительницей и учеником, который произошел в одной из школ Волчанска.

О том, как идет проверка и какие обстоятельства были установлены во время мероприятия, расскажет исполняющий обязанности начальника областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент произошел в школе №26. Учительница кричала на школьника, а также она его несколько раз толкнула в спину и оскорбляла. По какой причине между ними произошел конфликт — в настоящий момент неизвестно.

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