Бастрыкин заинтересовался нападением учителя на ученика в Волчанске

Posted 25 октября, 10:45
Published 25 октября, 10:45
Modified 25 октября, 12:22
Updated 25 октября, 12:22
О том, как идет проверка и какие обстоятельства были установлены во время мероприятия, расскажет исполняющий обязанности начальника областного СК Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, инцидент произошел в школе №26. Учительница кричала на школьника, а также она его несколько раз толкнула в спину и оскорбляла. По какой причине между ними произошел конфликт — в настоящий момент неизвестно.