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Posted 25 октября, 14:03

Published 25 октября, 14:03

Modified 25 октября, 14:43

Updated 25 октября, 14:43

Свердловская область будет укреплять отношения с Зимбабве

Свердловская область будет укреплять отношения с Зимбабве

25 октября 2024, 14:03
Свердловская область будет укреплять экономические, культурные и гуманитарные связи с Зимбабве.

В Заксобрании Свердловской области депутаты обсудили новый законопроект, который направлен на укрепление связей с Зимбабве, сообщают в пресс-службе парламента.

Министр международных связей Свердловской области Вячеслав Ярин рассказал, что регионы очень похожи — оба богаты залежами разных ресурсов.

Напомним, Свердловская область укрепляет свои взаимоотношения и с другими странами, например с Вьетнамом. В регионе будут проходить дни культуры этой азиатской страны.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Сотрудничество#Международное сотрудничество#Африка#Екатеринбург#Заксобрание#Зимбабве
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