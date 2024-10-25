Свердловская область будет укреплять отношения с Зимбабве

Posted 25 октября, 14:03
Published 25 октября, 14:03
Modified 25 октября, 14:43
Updated 25 октября, 14:43
В Заксобрании Свердловской области депутаты обсудили новый законопроект, который направлен на укрепление связей с Зимбабве, сообщают в пресс-службе парламента.
Министр международных связей Свердловской области Вячеслав Ярин рассказал, что регионы очень похожи — оба богаты залежами разных ресурсов.
Напомним, Свердловская область укрепляет свои взаимоотношения и с другими странами, например с Вьетнамом. В регионе будут проходить дни культуры этой азиатской страны.